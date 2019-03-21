ABD Genelkurmay Başkanı: S-400 konusunda umutluyum
56 dakika önce
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının iki ülke ilişkileri açısından oldukça zor bir konu olduğunu ancak bu konunun üstesinden gelebileceklerini umduğunu söyledi.
ABD
Genelkurmay Başkanı Dunford, Türkiye
'nin Rusya
'dan S-400 hava savunma sistemi almasının iki ülke ilişkileri açısından oldukça zor bir konu olduğunu ancak bu konunun üstesinden gelebileceklerini umduğunu söyledi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:41
Aşk-ı Memnu'nun Senaristlerinden Ünlü Televizyon Kanalına Dava
ABD'den S-400 Kriziyle İlgili Yeni Açıklama: Çözüm Bulmayı Umuyoruz Ancak İşimiz Zor
Fed'in Faiz Kararına Bakan Albayrak'tan İlk Yorum: Elinde Döviz Olan 'Eyvah Eyvah' Diyor
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'den Türkiye İçin Daralma Uyarısı