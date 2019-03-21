Son Dakika Haberleri: ABD Genelkurmay Başkanı: S-400 konusunda umutluyum

ABD Genelkurmay Başkanı: S-400 konusunda umutluyum

56 dakika önce

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının iki ülke ilişkileri açısından oldukça zor bir konu olduğunu ancak bu konunun üstesinden gelebileceklerini umduğunu söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı: S-400 konusunda umutluyum, System.String[]
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının iki ülke ilişkileri açısından oldukça zor bir konu olduğunu ancak bu konunun üstesinden gelebileceklerini umduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:41 

Ekonomi
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