ABD Genelkurmay Başkanlığı, Dunford-Güler Görüşmesini Kapak Fotoğrafı Yaptı
50 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanlığı, resmi Twitter hesabında kapak fotoğrafı olarak ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in ikili görüşmesine ait bir fotoğrafı yükledi.
Amerika Birleşik Devletleri
(ABD
) Genelkurmay Başkanlığı
, resmi Twitter
hesabında kapak fotoğrafı olarak ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler
'in ikili görüşmesine ait bir fotoğrafı yükledi.
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye
ziyareti kapsamında 8 Ocak'ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etmişti. ABD Genelkurmay Başkanlığı, resmi Twitter hesabının kapak fotoğrafına Türkiye Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Joseph Dunford'un ikili görüşmesinde çekilen fotoğrafı yükledi. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:52 Kaynak: İHA
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