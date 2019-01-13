Son Dakika Haberleri: ABD Genelkurmay Başkanlığı, Dunford-Güler Görüşmesini Kapak Fotoğrafı Yaptı

ABD Genelkurmay Başkanlığı, Dunford-Güler Görüşmesini Kapak Fotoğrafı Yaptı

50 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanlığı, resmi Twitter hesabında kapak fotoğrafı olarak ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in ikili görüşmesine ait bir fotoğrafı yükledi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı, Dunford-Güler Görüşmesini Kapak Fotoğrafı Yaptı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanlığı, resmi Twitter hesabında kapak fotoğrafı olarak ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in ikili görüşmesine ait bir fotoğrafı yükledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye ziyareti kapsamında 8 Ocak'ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etmişti. ABD Genelkurmay Başkanlığı, resmi Twitter hesabının kapak fotoğrafına Türkiye Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Joseph Dunford'un ikili görüşmesinde çekilen fotoğrafı yükledi. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:52 Kaynak: İHA

Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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