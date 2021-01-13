ABD Genelkurmay Başkanlığı'ndan Biden açıklaması - Son Dakika

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile Kuvvet komutanları anayasanın koruyucusu olduklarına dair bildiri yayınladı.

Bugün gerçekleşen yazılı açıklamada ABD halkının silahlı kuvvetlerine 250 yıldır güvendiği belirtilirken ABD ordusunun bugüne kadar sivil liderlerden gelen kanuni bütün emirlere uyduğunun altı çizildi.

Washington D.C. de gerçekleşen olayları kongreye karşı yapılan saldırın olarak nitelendiren açıklamada olaylar sırasında hayatını kaybeden iki polis memuru için duyulan üzüntü dile getirildi.

Kongre'de gerçekleşen olayların anayasanın konuşma özgürlüğüyle ilgili maddesinden ilgisiz olduğu belirtilirken "Gösteri ve ifade özgürlüğü kimseye şiddet, ayaklanma ve ayrılıkçılık hakkı vermez" denildi.

Ulusun değerlerini taşıyan askerler olarak anayasayı korumanın görevleri olduğunu belirtilen açıklamada komutanlar anayasal bir işlemin zorla kesilmesinin kendi gelenek, değer ve yeminleri ile bağdaşmadığını ifade etti.

Tüm kuvvet komutanlarının imzası bulunan açıklama da 20 Ocak 2021 tarihinde Joe Biden'in Anayasa ve eyalet mahkemelerince onaylandığı ve kongre tarafından seçildiği üzere Başkan olacağı ve ordunun 46'ncı komutanı olarak görev alacağı ifade edildi.

Bu açıklama ile özellikle Trump destekçileri arasında bir süredir Başkan Trump'ın orduyu devreye sokacağıyla ilgili söylentilere de son verilmiş olunurken Biden'ın başkanlığı ordu tarafından da onaylandı. Bu bildirinin yayınlanması bazı çevrelerde ABD ordusu siyasete girdi endişesine neden oldu.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)