ABD, Georgia'da yarın yapılacak ikinci tur Senato seçimlerine hazırlanıyor - Son Dakika

ABD, Georgia'da yarın yapılacak ikinci tur Senato seçimlerine hazırlanıyor

04.01.2021 19:35
ABD, Georgia'da yarın yapılacak ikinci tur Senato seçimlerine hazırlanıyor, System.String[]

ABD Senatosunda, Georgia eyaleti için ayrılan iki koltuğun sahibini belirlemek üzere yarın yapılacak ikinci tur seçimler, Senato'da çoğunluğun hangi tarafta kalacağını ve ülke siyasetindeki dengeleri belirleyecek.

ABD Senatosunda, Georgia eyaleti için ayrılan iki koltuğun sahibini belirlemek üzere yarın yapılacak ikinci tur seçimler, Senato'da çoğunluğun hangi tarafta kalacağını ve ülke siyasetindeki dengeleri belirleyecek.

3 Kasım 2020'de yapılan Senato seçimlerinde, hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle ikinci tura kalan Georgia seçimleri, yarın yapılacak.

Senato'da 6 yıllık görev süresi dolan Cumhuriyetçi David Perdue, 3 Kasım'daki seçimlerde oyların yüzde 49,7'sini aldı ve ikinci dönemi kıl payı kaçırdı. Perdue'nun rakibi Demokrat Jon Ossoff'un oy oranı ise yüzde 47,9'da kaldı.

Georgia'daki diğer koltuk için ise Demokrat Raphael Warnock ve Cumhuriyetçi Kelly Loeffler ikinci tur için yarışacak. Warnock ilk turda oyların yüzde 32,9'unu almış, Loeffler ise yüzde 25,9'da kalmıştı.

Kongredeki dengeyi Georgia belirleyecek

Öte yandan 3 Kasım'daki seçimlerde netleşen eyaletlerde koltuk dağılımı 100 sandalyeli Senato'da, 50 Cumhuriyetçi'ye karşı 48 Demokrat dengesinde kaldı.

Georgia'daki seçimlerde bir koltuğu bile almaları durumunda Cumhuriyetçiler, Senato'daki çoğunluğunu korumuş olacak. Bu da Demokrat Başkan Joe Biden'ı birçok süreçte zora sokabilir.

İkinci senaryoda ise Georgia'daki iki koltuğu da kazanmaları durumunda Demokratlarda dengeyi Başkan Yardımcısı Demokrat Kamala Harris bozacak. Senato Başkanlığı sıfatı da bulunacak Harris, Demokratların çoğunluğu bulmalarını sağlayacak.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda da Demokratlar hem Temsilciler Meclisi'ni hem Senato'yu hem de Beyaz Saray'ı ellerine alarak birbiriyle daha uyumlu bir süreç yürütebilir.

Trump bugün miting düzenleyecek

Georgia'daki seçimlerin bu denli kritik olması, partilerin önde gelen isimlerini de harekete geçirdi. Hem Biden hem de Donald Trump sık sık bu eyaletteki seçimlerin önemine işaret ediyor.

Trump, seçimlerden bir gün önce bugün, Georgia'da bir miting düzenleyerek Cumhuriyetçi adaylara destek arayacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Georgia'da yarın yapılacak ikinci tur Senato seçimlerine hazırlanıyor - Son Dakika


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