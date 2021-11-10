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ABD gıda bankaları, fiyat artışı ve tedarik sıkıntıları nedeniyle talebi karşılayamıyor - Son Dakika

ABD gıda bankaları, fiyat artışı ve tedarik sıkıntıları nedeniyle talebi karşılayamıyor

10.11.2021 10:08
ABD gıda bankaları, fiyat artışı ve tedarik sıkıntıları nedeniyle talebi karşılayamıyor

ABD'de ihtiyaç sahiplerine yardım yapan gıda bankaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan fiyatların ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların etkisiyle talebi karşılamakta zorlanıyor.

ABD'de ihtiyaç sahiplerine yardım yapan gıda bankaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan fiyatların ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların etkisiyle talebi karşılamakta zorlanıyor.

ABD'de 200'den fazla gıda bankasını koordine eden ve kar amacı gütmeyen "Feeding America"nın işletme müdürü Katie Fitzgerald, gıda fiyatlarındaki yükselmenin halihazırda gıda güvensizliği yaşayan insanları daha çok etkilediğini belirtti.

Fitzgerald, gıda bankalarının salgınla birlikte 2 ila 3 kat artan gıda maliyetlerini sonsuza kadar karşılayamayacağını vurguladı.

ABD'de de maddi sıkıntı yaşayan ailelere yardım yapan gıda bankalarının sayısı Kovid-19 salgınında arttı.

Buna rağmen fiyat artışı ve tedarik zincirindeki sıkıntılar yardımların yapılmasını zorlaştırıyor.

Özellikle yaklaşan Şükran Günü tatili ve yılbaşı öncesi ihtiyaç sahipleri gıda sıkıntısı yaşıyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD gıda bankaları, fiyat artışı ve tedarik sıkıntıları nedeniyle talebi karşılayamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD gıda bankaları, fiyat artışı ve tedarik sıkıntıları nedeniyle talebi karşılayamıyor - Son Dakika
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