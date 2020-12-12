ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ilk aşı onayını verdi - Son Dakika

Covid-19 salgını için bir umut olarak görülen ilk aşının onayı FDA tarafından acil durum onayı ile ABD'de kullanımına izin verildi.

Pfizer ve BionTech tarafından ortak üretilen ve virüsün genetik yapısı ortaya çıktıktan sonra ABD tarihinde ilk defa sadece 336 gün sonra onaylanan aşının onaylanması ile bir süredir planlanan ve dağıtımını sağlayacak alt yapıyı da harekete geçirmiş oldu.

Federal yetkililerden yapılan açıklamaya göre ilk 2 milyon 900 bin doz 24 saat içerisinde aşının ilk kullanılacağı bölgelere ulaşacak.

Aşının FDA'den onay almasının ardından Salgın hastalık Kontrol Merkezi (CDC)'nin de yarın aşıyı onaylaması bekleniyor.

ABD'de aşı üreten birçok firma Operasyon Işık Hızı kapsamında federal hükümetten para almıştı. Ancak ilk aşı onayı alan firma bugün gelen onay ile bu yardımdan faydalanmayan Pfizer ve BionTech oldu. Ancak ABD hükümeti onay dan önce geçtiğimiz aylarda 1 milyar 950 milyon dolar karşılığı ilk 25 milyonu sene sonundan evvel teslim edilmek üzere 100 milyon dozun alımını onaylamıştı. - WASHINGTON