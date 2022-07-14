ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Yetişkinlerde Acil Kullanım İçin Novavax Kovid-19 Aşısına Onay Verdi

LOS ANGELES, 14 Temmuz (Xinhua) -- ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Çarşamba günü Novavax Kovid-19 aşısı için 18 yaş ve üzeri bireylerde acil kullanım izni (EUA) verdi. Novavax aşısı, yetişkinlerde üç hafta arayla iki dozluk primer seri olarak sunulacak. FDA'dan yapılan açıklamada, aşının bilinen ve potansiyel faydalarının, 18 yaş ve üzeri kişilerde bilinen ve potansiyel risklerinden daha çok olduğu ve aşının Kovid-19'u önlemede etkili olabileceği belirtildi. Bu aşı Amerika Birleşik Devletleri'nde ulaşılabilir olan dördüncü Kovid-19 aşısı oldu ve içeriğinde onaylanmış diğer üç aşıdan farklı bir tür aşı teknolojisi kullanılıyor. Novavax aşısı, SARS-CoV-2 spike proteini ve Matrix-M adjuvanını (bağışıklık yanıtının artırılmasına yardımcı olan maddeler) içeriyor. FDA'ya göre, aşılanmış bireyin bağışıklığını artırmak amacıyla için bazı aşılara adjuvanlar dahil ediliyor.