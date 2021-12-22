Üye Girişi
ABD Gıda ve İlaç İdaresinden Pfizer'ın ağızdan alınan Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı - Son Dakika

ABD Gıda ve İlaç İdaresinden Pfizer'ın ağızdan alınan Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı

22.12.2021 21:26
ABD Gıda ve İlaç İdaresinden Pfizer'ın ağızdan alınan Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı

NEW ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilaca "acil kullanım" onayı verdi.

NEW ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilaca "acil kullanım" onayı verdi.

FDA'dan yapılan açıklamada, acil kullanım onayı verilen bu ilacın Kovid-19'a karşı ağızdan alınan ilk tedavi yöntemi olduğu bildirildi.

Açıklamada, ilacın güvenli olduğu, hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada önemli bir araç olacağı ifade edildi.

"Paxlovid" adıyla reçeteyle satışa sunulacak ilaç, 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisinde kullanılacak.

Ağızdan alınan ilacın Kovid-19 teşhisi konulduktan hemen sonra ve semptomların görülmeye başladığı ilk 5 günde alınması gerekecek.

Hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığı açıklanmıştı

Pfizer, 16 Kasım'da Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda ve sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için FDA'ya başvurmuştu.

ABD'li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.

ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck ise 11 Ekim'de Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu.

İngiltere, Merck'in ürettiği "Molnupiravir" isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.

Merck, Molnupiravir'in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Pfizer, İlaç, FDA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Gıda ve İlaç İdaresinden Pfizer'ın ağızdan alınan Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı - Son Dakika


YORUMLAR
500
Ailesi ile yemek yediği sırada fenalaşan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Ailesi ile yemek yediği sırada fenalaşan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
19:26
Mesut Özil kariyerinde tarihi bir başarının eşiğinde Mesut Özil kariyerinde tarihi bir başarının eşiğinde         
17:11
Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar         
15:55
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Türk bilim insanları geliştirdi, yeri sır gibi saklanıyor! Türkiye'yi savaşlarda öne geçirecek Türk bilim insanları geliştirdi, yeri sır gibi saklanıyor! Türkiye'yi savaşlarda öne geçirecek         
12:00
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için ilk rakam Son Dakika: Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için ilk rakam         
11:28
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi         
10:27
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54

Son Dakika Haberleri
21:10 Mesut Özil Karagümrük maçında bir ilki yaşadı
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti
20:33 Deniz Seki, Hülya Avşar'a sahip çıktı: Laf söyleyeni ısırırım
20:32 Caner Erkin için açılan etiket gündemin zirvesinde
20:09 Oturduğu sitenin bahçesinde köpek saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız yaralandı
19:50 Dolar kurundaki düşüşün ardından otomobil fiyatları değişti!
19:48 Pjanic, Barcelona'ya geri dönecek mi? Dünyaca ünlü yıldız son kararını açıkladı
19:36 Son Dakika: 22 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 179 kişi vefat etti, 19 bin 95 yeni vaka tespit edildi
19:24 Serilere son veren maç! Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor'la berabere kaldı
19:14 Hatay'da kırmızı kartların havada uçuştuğu maçta gülen taraf Konyaspor oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 21:32:27. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Gıda ve İlaç İdaresinden Pfizer'ın ağızdan alınan Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement