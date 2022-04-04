"ABD Gizli Servisi Biden'ın oğlunu korumak için aylık 30 bin dolar kira ödedi" iddiası - Son Dakika
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"ABD Gizli Servisi Biden'ın oğlunu korumak için aylık 30 bin dolar kira ödedi" iddiası

04.04.2022 18:33
"ABD Gizli Servisi Biden'ın oğlunu korumak için aylık 30 bin dolar kira ödedi" iddiası

ABD'de başkan ve ailesini korumakla yükümlü Gizli Servis teşkilatının, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ı korumak için California'nın Malibu kentindeki bir malikaneye aylık 30 bin dolar kira ödediği ileri sürüldü.

ABD'de başkan ve ailesini korumakla yükümlü Gizli Servis teşkilatının, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ı korumak için California'nın Malibu kentindeki bir malikaneye aylık 30 bin dolar kira ödediği ileri sürüldü.

ABC News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden'ın adı birçok yolsuzlukla anılan oğlu Hunter Biden'ın korunması için Gizli Servis Malibu'daki lüks bir malikaneye aylık 30 bin dolar ödüyor.

Gizli Servis'in bu malikaneyi Hunter Biden'ın yaşadığı ve aylık kirası 20 bin dolar olan kendi malikanesine yakın olmak için seçtiği aktarıldı.

Eski bir Gizli Servis elemanı olan Don Milahek ise yaptığı açıklamada, genelde Gizli Servis'in koruma sorumluluğunu yerine getirmek için koruduğu kişinin evine yakın yerlerden evler kiralamak zorunda kaldığını belirtti.

Hunter Biden'ın babasının başkan olduğu dönemde Ukrayna ve Çin'deki şirketler ile kurduğu ilişkiler ve aldığı ödemeler Amerikan basınının gündemine son dönemde sık sık gelmeye başlamıştı.

Ayrıca Hunter Biden'ın vergi kayıtlarında birtakım usulsüzlükler nedeniyle federal soruşturma başlatılmış ve Hunter'ın lüks yaşamı ilgi odağı olmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'ABD Gizli Servisi Biden'ın oğlunu korumak için aylık 30 bin dolar kira ödedi' iddiası - Son Dakika


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