Son Dakika Haberleri: ABD Gizli Servisi Twitter hesabında Beyaz Saray'a giriş yapmaya çalışan şüpheli bir araç sonrası...
Son Dakika 3. Sayfa ABD Gizli Servisi Twitter hesabında Beyaz Saray'a giriş yapmaya çalışan şüpheli bir araç sonrası... - Son Dakika

ABD Gizli Servisi Twitter hesabında Beyaz Saray'a giriş yapmaya çalışan şüpheli bir araç sonrası...

6 saat önce

ABD Gizli Servisi Twitter hesabında Beyaz Saray'a giriş yapmaya çalışan şüpheli bir araç sonrası alarma geçildiğini, aracın sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı.

ABD Gizli Servisi Twitter hesabında Beyaz Saray'a giriş yapmaya çalışan şüpheli bir araç sonrası..., System.String[]

ABD Gizli Servisi Twitter hesabında Beyaz Saray'a giriş yapmaya çalışan şüpheli bir araç sonrası alarma geçildiğini, aracın sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Twitter, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trump: "Seçimlerden önce mali kayıtlarımı yayımlayacağım"
ABD: Türkiye S-400'lerden kurtulmalı, yaptırımlar hala masada Demokrat Senatör Menendez'in Ermeni tasarısına ikinci engel Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 22:43:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Gizli Servisi Twitter hesabında Beyaz Saray'a giriş yapmaya çalışan şüpheli bir araç sonrası...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]