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ABD Gizli Servisi Twitter hesabında Beyaz Saray'a giriş yapmaya çalışan şüpheli bir araç sonrası...
6 saat önce
ABD Gizli Servisi Twitter hesabında Beyaz Saray'a giriş yapmaya çalışan şüpheli bir araç sonrası alarma geçildiğini, aracın sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:01 Kaynak: İHA
ABD Gizli Servisi Twitter hesabında Beyaz Saray'a giriş yapmaya çalışan şüpheli bir araç sonrası alarma geçildiğini, aracın sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı. - WASHINGTON
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