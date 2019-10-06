Son Dakika Haberleri: ABD göçmen vizesinde yeni uygulama: Sağlık giderlerini karşılayamayanların başvurusu geri çevrilecek
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ABD göçmen vizesinde yeni uygulama: Sağlık giderlerini karşılayamayanların başvurusu geri çevrilecek

12 dakika önce

ABD göçmen vizesinde yeni uygulama: Sağlık giderlerini karşılayamayanların başvurusu geri çevrilecek

ABD göçmen vizesinde yeni uygulama: Sağlık giderlerini karşılayamayanların başvurusu geri çevrilecek, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülkeye girdikten sonraki 30 gün boyunca sağlık giderlerini karşılayacak sigortası ya da maddi imkanı bulunmayanların göçmen vize başvurularının reddedilmesini öngören bir hükümet beyannamesine imza attı.


Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım'da yürürlüğe girecek olan yeni uygulama ABD dışından yapılan göçmen vizesi başvurularını etkileyek. İltica başvurusu sahipleri, müllteci statüsüne uygun görülen kişiler ve çocuklar bu kapsama girmiyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hükümet, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:31 
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