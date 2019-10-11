Son Dakika Haberleri: ABD gözlem noktasına atış yapıldığı iddiasına yalanlama
Son Dakika Güncel ABD gözlem noktasına atış yapıldığı iddiasına yalanlama

ABD gözlem noktasına atış yapıldığı iddiasına yalanlama

53 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusundaki ABD gözlem noktasına ateş açıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ABD gözlem noktasına atış yapıldığı iddiasına yalanlama, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusundaki ABD gözlem noktasına ateş açıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD gözlem noktasının yaklaşık bin metre güney batısındaki tepelerden Suruç'un güneyindeki sınır karakollarına Doçka ve havan tacizleri yapıldığı belirtildi.

"Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır." ifadeleri kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir."

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:46 Kaynak: AA
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