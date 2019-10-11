ABD gözlem noktasına atış yapıldığı iddiasına yalanlama
32 dakika önce
Fırat'ın doğusundaki ABD gözlem noktasına ateş açıldığı iddiaları Milli Savunma Bakanlığınca yalanlandı.
Fırat'ın doğusundaki ABD gözlem noktasına ateş açıldığı iddiaları Milli Savunma Bakanlığınca yalanlandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:51
Son Dakika: MSB'den ABD gözlem noktasına ateş açıldığı iddialarına yanıt: Herhangi bir atış söz konusu değildir A Milli Takımımız liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu Milliler golden sonra asker selamı verdi! İngiltere'de yaşan AB vatandaşları, Brexit nedeniyle haklarını kaybetmekten endişe ediyor