Son Dakika Haberleri: ABD gözlem noktasına atış yapıldığı iddiasına yalanlama
Son Dakika Ekonomi ABD gözlem noktasına atış yapıldığı iddiasına yalanlama

ABD gözlem noktasına atış yapıldığı iddiasına yalanlama

32 dakika önce

Fırat'ın doğusundaki ABD gözlem noktasına ateş açıldığı iddiaları Milli Savunma Bakanlığınca yalanlandı.

ABD gözlem noktasına atış yapıldığı iddiasına yalanlama, System.String[]

Fırat'ın doğusundaki ABD gözlem noktasına ateş açıldığı iddiaları Milli Savunma Bakanlığınca yalanlandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Fırat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:51 
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