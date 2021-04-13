ABD ordusu, 11 Eylül'de Afganistan'ı terk edecek

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ABD'li bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, Biden yönetiminin, 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümünde 'Afganistan'dan çekilmeyi' yeni hedef olarak belirlediği söyledi.

Yetkili isim, geri çekilmenin belirli güvenlik ve insan hakları garantilerine dayandığını kaydetti.

Biden'in kararı teyit edilmesi halinde, selefi Donald Trump'ın yönetimi tarafından Taliban ile kararlaştırılan geri çekilme takvimi değişmiş olacak. Taliban, geçen ay yaptığı açıklamada, 1 Mayıs tarihinin geçmesi halinde Afganistan'daki yabancı birliklere karşı saldırıların yeniden başlatılacağı tehdidinde bulunmuştu.

AFGANİSTAN'DA 2 BİN 500 ABD ASKERİ BULUNUYOR

Trump yönetimi 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile bir anlaşma imzalamış ve anlaşmaya göre Taliban, ABD kuvvetlerine saldırı düzenlemediği takdirde Amerikan askerleri 1 Mayıs itibarıyla tamamen Afganistan'dan çekilecekti. Biden yönetimi yetkilileri, son dönemde Afganistan'daki şiddet olaylarını gerekçe göstererek anlaşmada belirtilen tarihe uymanın zor olacağını ifade ediyordu. Resmi rakamlara göre şu anda Afganistan'da 2 bin 500 ABD askeri bulunuyor.