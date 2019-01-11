ABD Güçleri Suriye'den Ayrılmaya Başladı

Suriye'de DEAŞ'a karşı kurulan koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan, ABD güçlerinin Suriye'den çekilme işleminin başladığını açıkladı.

Suriye'de DEAŞ'a karşı kurulan koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan, ABD güçlerinin Suriye'den çekilme işleminin başladığını açıkladı.



ABD Başkanı Donald Trump geçen ay yaptığı açıklamada ABD askerlerinin Suriye'den 30 gün içinde çekileceğini söylemiş, fakat yönetimiyle yaptığı görüşmelerden sonra çekilme takvimi uzatılmıştı. Trmup'ın Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton, geçen hafta Türkiye'ye yaptığı ziyarette ABD güçlerinin Suriye'den çekilmesinin şarta bağlı olduğunu ve orada aylarca kalabileceğini söylemişti. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da ABD'nin bölgeden tamamen çekilmesinden sonra bölgedeki YPG/PYD'nin güvenliğinin sağlanmasına çalışmış ancak Türkiye, PYD/YPG'nin Kürtleri temsil etmediğini, Türkiye'nin bölgedeki Kürtlerle dost olduğunu, yalnızca teröristlerle mücadele edeceğini açıklamıştı. Trump'ın Suriye'den çekilme kararı bölgede büyük bir şok dalgasına yol açmış ve Savunma Bakanı James Mattis çekilme kararına tepki olarak görevinden istifa etmişti. Başkan Trump ise Savunma Bakanı Mattis'i kendisinin kovduğunu söylemişti.



Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 10 zırhlı araç ve tırdan oluşan ABD askeri konvoyunun Suriye'nin Rumeylan yerleşim biriminden çıkarak Irak'a doğru hareket ettiğini açıkladı.



ABD'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı kurulan koalisyonunun sözcüsü Albay Sean Ryan ise, ABD güçlerinin Suriye'den çekilme işleminin başladığını belirtti. Ryan, ancak çekilmeye dair takvim, yer ve askerin hareketine dair detay vermeyeceğini söyledi. - HALEP

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