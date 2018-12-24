Son Dakika Haberleri: ABD Güçlerinin Erbil'e Yerleşmesi İçin Talep Gelmedi"

ABD Güçlerinin Erbil'e Yerleşmesi İçin Talep Gelmedi"

20 dakika önce

Irak Başbakanı Adil Abulmehdi, ABD yönetiminden "Suriye'den çekilecek güçlerinin Erbil'deki askeri üsse yerleşmesi" yönünde bir talep gelmediğini belirterek, çekilme sırasında Irak topraklarının kullanılacağını söyledi.

ABD Güçlerinin Erbil'e Yerleşmesi İçin Talep Gelmedi
Irak Başbakanı Adil Abulmehdi, ABD yönetiminden " Suriye'den çekilecek güçlerinin Erbil'deki askeri üsse yerleşmesi" yönünde bir talep gelmediğini belirterek, çekilme sırasında Irak topraklarının kullanılacağını söyledi.

Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, Suriye'den çekilecek ABD güçlerinin Erbil'deki askeri üsse yerleşmesi konusunda Washington yönetiminden kendilerine bir talep gelmediğini ifade etti. Abdulmehdi şunları kaydetti:

"Bu konuda kesin bir durum yok ve bize herhangi bir talep gelmedi. Özellikle ABD güçlerinin Irak hükümetinin onayıyla ülkemizde geniş faaliyetleri söz konusu. Suriye'den çekilme sırasında topraklarımızı genişçe kullanacaklar."

Öte yandan "ABD'nin talebi üzerine çekilme sonrası Irak'ın Suriye'ye askeri güç göndereceği" iddialarının da asılsız olduğunu kaydeden Abdulmehdi, "ABD asker göndermemizi isteyemez, bu konuda da herhangi bir talep olmadı. Kararları ABD değil, Irak verir." ifadelerini kullandı.

"DEAŞ, Suriye topraklarını terk edip Irak'a yönelebilir"

Abdulmehdi ayrıca ABD güçlerinin Suriye'den çekilme kararının Irak'a büyük yansımaları olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Irak Başbakanı, şöyle konuştu:

"Çekilme kararının Irak'la doğrudan ilgisi var. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) dostlarla bu konuda temasımız oldu. Irak, Suriye'de sahada bulunan güçlerin yanı sıra tüm komşu, bölge ve uluslararası ülkelerle iyi ilişkiler içerisindedir. Suriye'deki güvenliğin bozulması halinde bunun Irak'a yönelik olası zararlarının engellenmesi için tüm taraflarla görüşüyoruz. DEAŞ, Suriye topraklarını terk edip Irak'a yönelebilir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:46 Kaynak: AA

Irak, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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