ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi: İran asıllı Amerikalılar sınırda alıkonulmadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi: İran asıllı Amerikalılar sınırda alıkonulmadı - Son Dakika Dünya

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi: İran asıllı Amerikalılar sınırda alıkonulmadı

6 saat önce

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), Kanada'dan ABD'ye dönen İran asıllı Amerikan vatandaşlarının sınırda saatlerce bekletildikleri ya da gözaltına alındıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi: İran asıllı Amerikalılar sınırda alıkonulmadı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), Kanada'dan ABD'ye dönen İran asıllı Amerikan vatandaşlarının sınırda saatlerce bekletildikleri ya da gözaltına alındıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan CBP Sözcüsü Matt Leas, "Sosyal medyada çıkan Gümrük ve Sınır Koruma Birimi'nin İran asıllı Amerikalıları gözaltına aldığı ya da ülkeye girişlerine izin vermediği yönündeki iddialar doğru değil." diye konuştu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:44 
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