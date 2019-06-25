Son Dakika Haberleri: ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi komiser vekili görevini bırakıyor
Son Dakika Güncel Haber

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi komiser vekili görevini bırakıyor

1 saat önce

NEW ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) komiserliğini vekaleten yürüten John Sanders, Teksas'taki bir merkezde, göçmen çocukların kötü koşullar altında tutulduğu yönündeki eleştiriler üzerine, 5 Temmuz'da istifa edeceğini açıkladı.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi komiser vekili görevini bırakıyor, System.String[]
NEW ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) komiserliğini vekaleten yürüten John Sanders, Teksas'taki bir merkezde, göçmen çocukların kötü koşullar altında tutulduğu yönündeki eleştiriler üzerine, 5 Temmuz'da istifa edeceğini açıkladı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Sanders, CBP çalışanlarına gönderdiği mesajda 5 Temmuz'da istifa edeceğini duyurdu.
Sanders, istifa gerekçesi olarak, Teksas eyaletinde kötü koşullar altında tutulan göçmen çocukların büyük bölümünün diğer merkezlere nakledilmesini gösterdi.
Sanders, merkezdeki göçmen çocukların durumuyla ilgili eleştirilerin hedefindeydi.
ABD Başkanı Donald Trump, nisan ayında Kirstjen Nielsen'in istifası üzerine boşalan İç Güvenlik Bakanlığı koltuğuna CBP Komiseri Kevin McAleenan'ı vekaleten atamıştı. O tarihten bu yana McAleenan'ın görevini vekaleten Sanders yürütüyordu.
ABD'de kötü şartlardaki merkezde tutulan göçmen çocuklar
Gıda, su ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu Teksas'taki sınır devriye merkezinde tutulduğu ortaya çıkan 300'ün üzerindeki göçmen çocuğun büyük kısmı, buradan başka bir merkeze taşınmıştı.
Geçen hafta merkezi ziyaret eden avukatlar, yaşı büyük çocukların, kendilerinden küçük çocuk ve bebeklerin bakımıyla ilgilendiğini bildirmişti. Avukatlar, merkezde günlerdir banyo yapmadığı ve aç olduğu gözlenen 4 yaşındaki bir çocuğun bulunduğunu, çocukların birbirlerini teselli etmeye çalıştığını ve hasta olan bazı çocukların 3 hafta boyunca kilit altında tutulduğunu ifade etmişti.
ABD'ye gelen göçmen çocukların sınır devriyesindeki kısa dönemli merkezlerde en fazla 72 saat tutulması, sonrasında yetkililer tarafından ailelerine ya da akrabalarına teslim edilip edilmeyeceğinin belirleneceği Sağlık ve İnsani Hizmetler Merkezine gönderilmeleri gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:23 Kaynak: AA
Teksas, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu için işletmecilere 1,5 milyar TL ödenecek ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Bir takım sonuçları olacaktır ABD Başkanı Trump'tan İran'a gözdağı: Ezici bir güçle karşılık vereceğiz ABD Başkanı Trump'tan FED'e faiz tepkisi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 22:54:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi komiser vekili görevini bırakıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]