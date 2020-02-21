ABD gümrük yetkilileri Kanada sınırında 'kavanoz içinde insan beyni' buldu - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya ABD gümrük yetkilileri Kanada sınırında 'kavanoz içinde insan beyni' buldu - Son Dakika Dünya

ABD gümrük yetkilileri Kanada sınırında 'kavanoz içinde insan beyni' buldu

6 saat önce

Yetkililer, rastgele yaptıkları sınır denetiminde, Kanada'dan ülkeye sokulan bir kavanozun içinde insan beyni buldu.

ABD gümrük yetkilileri Kanada sınırında 'kavanoz içinde insan beyni' buldu, System.String[]

ABD'de gümrük görevlileri rastgele yaptıkları kontrolde Kanada'dan ülkeye giren bir postane aracının içinde kavanozda tutulan bir insan beyni buldu.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma birimi, beynin 14 Şubat'ta, ABD'nin Michigan eyaleti ile Kanada'nın Ontario eyaleti arasındaki Blue Water Bridge sınır geçişinde bulunduğunu duyurdu.

Beyin, 'Antik Eğitim Numunesi' yazılı bir kargonun içindeydi.

Toronto'da paketlenen kargo, Wisconsin eyaletinin Kenosha şehrine gönderilmek üzere postaya verilmişti.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma birimi yazılı açıklamasında yetkililerin, içinde insan beyni bulunan cam kavanoza ait herhangi bir belge veya ABD'ye yasal yollarla girdiğini gösteren bir açıklama bulunmadığını söyledi.

Yetkililer, Hastalıktan Korunma ve Önleme Merkezleri ve ABD Kamu Sağlığı Enstitüsü'nün 'bu tip kargoların gönderilmesiyle ilgili' katı kuralları bulunduğunu hatırlattı.

Gümrük yetkilileri, Hastalıktan Korunma ve önlenmesi Merkezi'ne 'bulaşıcı biyolojik unsurlar, bulaşıcı maddeler ve vektörlerle ilgili' danıştı.

Kavanozdaki beyin ABD sınır yetkililerinin bulduğu tek tuhaf madde değil.

Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda 2014 yılında sınırı denetçileri 67 adet canlı dev Afrika yılanı bulmuştu. Yılanlar Nijerya'dan California'ya gönderilmişti.

Sınır yetkilileri, 2006 yılında da sekiz ton tarih öncesi fosil ele geçirdi. Fosillerin arasında dinozor yumurtaları da bulunuyordu. Yumurtaların, Arjantin'den ülkeye sokulduğundan şüphelenilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Michigan, 14 şubat, Kanada, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:40 
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