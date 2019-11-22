ABD, Güney Kore'den 4 bin askerini çekeceği iddialarını yalanladı

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin Güney Kore'den 4 bin askerini çekeceği iddialarını yalanladı.



ABD ile Güney Kore arasında yarımadadaki Amerikan askerlerinin masraflarına ilişkin müzakereler devam ederken Güney Kore basını, anlaşma sağlanamadığı takdirde ABD'nin 4 bin askerden oluşan tugaylarından birini buradan çekmeyi planladığını iddia etti.