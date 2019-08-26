Son Dakika Haberleri: ABD, Güney Kore'nin Japonya'yla istihbarat anlaşmasını iptalinden rahatsız
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ABD, Güney Kore'nin Japonya'yla istihbarat anlaşmasını iptalinden rahatsız

11 dakika önce

ABD yönetimi, Güney Kore'nin Japonya ile askeri istihbarat paylaşımını öngören Askeri İstihbaratın Genel Güvenliği Anlaşması'ndan çekilmesinden kaygı duyduklarını bildirdi.

ABD, Güney Kore'nin Japonya'yla istihbarat anlaşmasını iptalinden rahatsız, System.String[]

ABD yönetimi, Güney Kore'nin Japonya ile askeri istihbarat paylaşımını öngören Askeri İstihbaratın Genel Güvenliği Anlaşması'ndan çekilmesinden kaygı duyduklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Güney Kore hükümetinin anlaşmayı feshetmesinden derin kaygı ve üzüntü duyduklarını belirterek, "Bu durum Kore'nin savunmasını daha karmaşık hale getirecek ve ABD kuvvetleri için risk oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da dün yaptığı açıklamada benzer kaygıları dile getirmişti. Pentagon Sözcüsü Yarbay Dave Eastburn, "Savunma Bakanlığı, (Güney Kore Devlet Başkanı) Moon Jae-in yönetiminin Güney Kore ile Japonya arasındaki Askeri İstihbaratın Genel Güvenliği Anlaşması'nı yenilememesi konusunda kaygı ve hayal kırıklığını ifade ediyor. Güney Kore ile Japonya arasındaki sürtüşmelere rağmen ortak savunma ve güvenlik bağlarımızın sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Güney Kore geçen hafta Japonya ile Ekim 2016'da imzaladığı ve iki ülkenin gizli askeri istihbarat bilgilerini birbirleriyle ve üçüncü taraf olarak ABD ile paylaşmalarına olanak sağlayan anlaşmayı tek taraflı olarak feshetmişti.

Seul yönetimi söz konusu kararı, Japonya'nın, Güney Kore'nin ihracatında önemli yer tutan ekran ve yarı iletkenlerin yapımında kullanılan 3 kimyasal maddenin satışını bireysel izne bağlı hale getirmesi üzerine almıştı.

Güney Koreli yetkililer, Japonya'nın denetim eksiklerini ve ulusal güvenliği gerekçe göstererek aldığı kararın iki ülke arasında güvenlik iş birliği koşullarında "derin bir değişim" yarattığını kaydetmişti.

İki ülke daha önce de birbirlerini, Birlemiş Milletler yaptırımlarına aykırı olarak Kuzey Kore'ye bazı stratejik maddeleri yasa dışı şekilde ulaştırmakla itham etmişti.

Güney Kore ve Japonya arasında imzalanan ilk askeri anlaşma olan Askeri İstihbaratın Genel Güvenliği Anlaşması'nın, ülkelerden biri tek taraflı olarak çekilmediği sürece her yıl yenilenmesi öngörülüyordu. Anlaşmanın yenilenme süresi 24 Ağustos'ta sona erdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Japonya, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:06 Kaynak: AA
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