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ABD, Güney Kore'ye İran şirketine tazminat ödeme izni verdi - Son Dakika

ABD, Güney Kore'ye İran şirketine tazminat ödeme izni verdi

12.01.2022 15:35
ABD, Güney Kore'ye İran şirketine tazminat ödeme izni verdi

Güney Kore hükümetinin, ticari anlaşmazlık nedeniyle İranlı bir şirkete ödemesi gereken ancak ABD yaptırımları nedeniyle engellenen yaklaşık 61 milyon dolarlık tazminatın ödenebilmesi için Washington'un Seul hükümetine özel izin çıkardığı bildirildi.

Güney Kore hükümetinin, ticari anlaşmazlık nedeniyle İranlı bir şirkete ödemesi gereken ancak ABD yaptırımları nedeniyle engellenen yaklaşık 61 milyon dolarlık tazminatın ödenebilmesi için Washington'un Seul hükümetine özel izin çıkardığı bildirildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre ABD, Güney Kore hükümetinin İran'ın "Deyyani Group" adlı şirketine 2018'de uluslararası tahkim mahkemesinde çıkarılan karar çerçevesinde tazminat ödeyebilmesinin yolunu açtı.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) 6 Ocak'ta Güney Kore için özel izin çıkardığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Çıkarılan lisansın, (Güney) Kore ile İran arasında askıda kalan konulardan biri olan Deyyani ailesi ile tahkim davasının bir an önce kapatılması için önemli bir temel teşkil etmesi ve İran ile Kore ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir."

Güney Kore ile İranlı şirket arasındaki anlaşmazlık

Güney Kore ile İranlı Deyyani Group arasındaki anlaşmazlık 2010'da "Daewoo Electronics" adlı Kore şirketinin İranlı şirkete satılmasına dayanıyor.

Devlete ait Kore Varlık Yönetimi Şirketi (KAMCO), 2010 yılında Daewoo Electronics'ten alacaklarına karşılık şirketin çoğunluk hissesini Deyyani Group'a ait Entekhab şirketine satmıştı. İranlı şirket, sözleşme imzaladıktan sonra toplam anlaşma değerinin yüzde 10'unu peşin ödemişti.

KAMCO, İranlı şirketin ödeme tarihini kaçırdığını ve indirim istediğini ileri sürerek, Aralık 2011'de sözleşmeyi tek taraflı feshetmişti.

Deyyani Group da 2015 yılında yatırım anlaşması kapsamında sözleşmenin haksız şekilde feshedildiği gerekçesiyle Güney Kore hükümetine karşı Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID) adlı devlet-yatırımcı arasındaki anlaşmazlıkları çözen uluslararası tahkim mahkemesinde dava açmıştı.

ICSID, 2018'de verdiği kararda Seul hükümetinin İranlı şirkete 73 milyar won (yaklaşık 61 milyon dolar) tazminat ödemesine hükmetmişti ancak Güney Kore, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını gerekçe göstererek, şu ana kadar tazminatı ödememişti.

İran ile ABD, Viyana'da Avrupa Birliğinin ara buluculuğunda nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı dolaylı görüşmeler yürütüyor.

Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtiyor. Güney Kore de ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları nedeniyle bu ülkedeki bankalarda dondurulmuş İran'a ait en az 7 milyar dolar olduğu söylenen mali varlıklarla ilgili sorunun çözümü için geçen hafta görüşmelerin yapıldığı Viyana'ya diplomatik heyet göndermişti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD, Güney Kore'ye İran şirketine tazminat ödeme izni verdi - Son Dakika
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