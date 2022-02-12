ABD, Güney Pasifik'teki nüfuzunu artırmak için Solomon Adaları'nda elçilik açacak - Son Dakika

ABD'nin, Güney Pasifik'teki nüfuzunu artırmak için Solomon Adaları'nda elçilik açmaya karar verdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresine yaptığı yazılı açıklamayla Solomon Adaları'nda elçilik açma kararına dair bilgi verdi.

Açıklamada, ABD'nin Solomon Adaları'yla ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesinde stratejik çıkarları olduğu ve ABD'nin bölgede artan varlığının bir parçası olmak istedikleri kaydedildi.

Solomon Adaları'nın ABD ile 2. Dünya Savaşı'ndaki geçmişlerine değer verdiği vurgulanan açıklamada ancak Çin'in buradaki politikacılar ve iş insanlarıyla kredi ve borç ilişkisi kurduğuna ve ABD'nin bu bölgeyle bağlarının kopma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, başkent Honiara'da açılacak elçiliğin inşası için başlangıçta yaklaşık 12,4 milyon dolarlık bir yer kiralanacağı, başlangıçta 2 ABD çalışanı ve 5 yerel çalışanın bulunacağı kaydedildi.

Öte yandan, Quad (dörtlü) ittifakının dışişleri bakanlarıyla yapacağı görüşmeler kapsamında 9 Şubat'ta Melbourne'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japon ve Güney Koreli muhataplarıyla Kuzey Kore'ye dair meseleleri görüşmek için bugün Fiji'ye gitti.

Solomon Adaları'nda 1988'de faaliyete başlayan ABD elçiliği, 5 yıl sonra 1993'te kapatılırken Papua Yeni Gine'deki ABD diplomatik misyonu bu ülkedeki hizmetleri de devralmıştı.

ABD'nin elçilik kararının, Kasım 2021'de Solomon Adaları'nda Başbakan Manasseh Sogavare karşıtı düzenlenen gösteriler ve istifa çağrılarının ardından geldiği belirtiliyor.

Çin ile ilişkiler nedeniyle 2019'da Tayvan'la diplomatik ilişkileri kesmekle eleştirilen Sogavare, ekonomik sorunlar ve söz verilen altyapı projelerinin de hayata geçirilememesi nedeniyle tepki çekiyor.