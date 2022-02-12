Üye Girişi
ABD, Güney Pasifik'teki nüfuzunu artırmak için Solomon Adaları'nda elçilik açacak - Son Dakika

ABD, Güney Pasifik'teki nüfuzunu artırmak için Solomon Adaları'nda elçilik açacak

12.02.2022 11:58
ABD, Güney Pasifik'teki nüfuzunu artırmak için Solomon Adaları'nda elçilik açacak

ABD'nin, Güney Pasifik'teki nüfuzunu artırmak için Solomon Adaları'nda elçilik açmaya karar verdiği bildirildi.

ABD'nin, Güney Pasifik'teki nüfuzunu artırmak için Solomon Adaları'nda elçilik açmaya karar verdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresine yaptığı yazılı açıklamayla Solomon Adaları'nda elçilik açma kararına dair bilgi verdi.

Açıklamada, ABD'nin Solomon Adaları'yla ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesinde stratejik çıkarları olduğu ve ABD'nin bölgede artan varlığının bir parçası olmak istedikleri kaydedildi.

Solomon Adaları'nın ABD ile 2. Dünya Savaşı'ndaki geçmişlerine değer verdiği vurgulanan açıklamada ancak Çin'in buradaki politikacılar ve iş insanlarıyla kredi ve borç ilişkisi kurduğuna ve ABD'nin bu bölgeyle bağlarının kopma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, başkent Honiara'da açılacak elçiliğin inşası için başlangıçta yaklaşık 12,4 milyon dolarlık bir yer kiralanacağı, başlangıçta 2 ABD çalışanı ve 5 yerel çalışanın bulunacağı kaydedildi.

Öte yandan, Quad (dörtlü) ittifakının dışişleri bakanlarıyla yapacağı görüşmeler kapsamında 9 Şubat'ta Melbourne'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japon ve Güney Koreli muhataplarıyla Kuzey Kore'ye dair meseleleri görüşmek için bugün Fiji'ye gitti.

Solomon Adaları'nda 1988'de faaliyete başlayan ABD elçiliği, 5 yıl sonra 1993'te kapatılırken Papua Yeni Gine'deki ABD diplomatik misyonu bu ülkedeki hizmetleri de devralmıştı.

ABD'nin elçilik kararının, Kasım 2021'de Solomon Adaları'nda Başbakan Manasseh Sogavare karşıtı düzenlenen gösteriler ve istifa çağrılarının ardından geldiği belirtiliyor.

Çin ile ilişkiler nedeniyle 2019'da Tayvan'la diplomatik ilişkileri kesmekle eleştirilen Sogavare, ekonomik sorunlar ve söz verilen altyapı projelerinin de hayata geçirilememesi nedeniyle tepki çekiyor.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Solomon, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Güney Pasifik'teki nüfuzunu artırmak için Solomon Adaları'nda elçilik açacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:04 Koltukta ortaya çıkan yılan, uçağa acil iniş yaptırdı
11:56 Hasan Can Kaya, Caner Cindoruk'un sevgilisini ifşa etti: Arkada öpüşüyordunuz
11:26 Kedi türleri hakkında ilginç bilgi! Savaşta tırnaklarını kılıç gibi kullanıp, rakibi bertaraf ediyorlar
11:24 Kıvanç Tatlıtuğ, mutfaktaki yeteneklerini gözler önüne serdi! Yaptığı soğanlı menemen ile de tartışmalara cevap verdi
11:17 Kritik toplantıda gündem elektrik faturaları! İndirimler için masaya üç formül yatırıldı
11:08 6 muhalefet lideri bu akşam bir araya gelecek? Akıllardaki tek soru, oturma düzeni krizini nasıl aşacaklar?
10:51 Bu kadarı da olmaz! Hırsızlar yer altından geçen kabloları 3 kez çaldı
10:47 Biraz ucuza yağ ve pirinç alabilmek için saatlerce beklediler: Ne yapalım geçinemiyoruz
10:45 Zeynep Beşerler'den küfürlü tepki! Üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasına isyan etti
10:38 Eşi kısır olan kadın, sevgilisinden hamile kaldı! Konu ile ilgili takipçilerinden yardım istiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 12:08:00. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, Güney Pasifik'teki nüfuzunu artırmak için Solomon Adaları'nda elçilik açacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement