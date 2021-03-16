ABD Güney Saha Komutanı Faller: "Venezuela'da İran'ın faaliyetlerinde artış olduğunu gözlemliyoruz" - Son Dakika

ABD Güney Saha Komutanı Faller: "Venezuela'da İran'ın faaliyetlerinde artış olduğunu gözlemliyoruz"

16.03.2021 20:55
ABD Güney Saha Komutanı Faller:

ABD Güney Saha Komutanı (SOUTHCOM) Oramiral Craig Faller, Orta ve Güney Amerika bölgesinin Çin'in etkisine girmeye başladığını ve Venezuela'da İran'ın faaliyetlerini artırdığını gözlemlediklerini açıkladı.

ABD Güney Saha Komutanı (SOUTHCOM) Oramiral Craig Faller, Orta ve Güney Amerika bölgesinin Çin'in etkisine girmeye başladığını ve Venezuela'da İran'ın faaliyetlerini artırdığını gözlemlediklerini açıkladı.

Oramiral Faller, ABD Kuzey Saha (NORTHCOM) ve Kuzey Amerika Hava Savunma (NORAD) Komutanı Orgeneral Glen VanHerck ile Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde konuştu.

ABD'nin güneyinde Çin ve uluslararası suç örgütlerinin en ciddi iki tehdit olduğunu ifade eden Faller, "Bölgemizde karşı karşıya kaldığımız küresel tehditlere yönelik hiç bu denli aciliyet hissine kapılmamıştım." dedi.

Çin'in son zamanlarda ABD'nin güneyindeki ülkelerle "kredi", "bilişim" ve "alt yapı" konusunda 44 civarında anlaşma yaptığı bilgisini veren Faller, "Çin'in bu bölgede öne geçmesine müsaade edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Oramiral Faller, bölgede Çin'in etkisine yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bölge şiddete ve Çin'in etkisine gark oluyor. Ortaklarımızdan şunu işitiyorum: 'Biz sizinle ortak olmak istiyoruz ama bir kişi boğulurken can simidine ihtiyacı var. O cam simidini kim atarsa atsın onu alır.'"

Çin'in bölgede özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde maske ve aşı diplomasisi yürüttüğünü belirten Faller, bunun üzerinden de bilişim ve 5G teknolojisi konusunda Güney Amerika ülkeleri ile bazı anlaşmalar yapmaya çalıştığını söyledi.

Venezuela'da Nicolas Maduro'nun Küba, Rusya İran ve Çin'in desteğiyle ayakta kalmaya devam ettiğini ileri süren Faller, bu güçlere karşı tek yolun bölgesindeki ülkelerle ittifakını güçlendirmesi olduğunu vurguladı.

İran'ın da bölgedeki etkisini hissettiklerini ileri süren Faller, "Özellikle de son zamanlarda Venezuela'da İran'ın faaliyetlerinde artış olduğunu gözlemliyoruz." diye konuştu.

ABD'li komutan İran'ın aynı zamanda Paraguay, Arjantin ve Brezilya'da diaspora ve ekonomik kalkındırma işlerine devam ettiğini gördüklerini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Venezuela, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Güney Saha Komutanı Faller: 'Venezuela'da İran'ın faaliyetlerinde artış olduğunu gözlemliyoruz' - Son Dakika


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