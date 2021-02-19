ABD, Gürcistan'da Nika Melia'nın tutuklanması kararı üzerine yaşanan gelişmelerden kaygı duyduğunu açıkladı - Son Dakika

ABD, Gürcistan'da Nika Melia'nın tutuklanması kararı üzerine yaşanan gelişmelerden kaygı duyduğunu açıkladı

19.02.2021 02:57
ABD, Gürcistan'da Nika Melia'nın tutuklanması kararı üzerine yaşanan gelişmelerden kaygı duyduğunu açıkladı, System.String[]

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, ABD'nin Gürcistan'daki siyasi gelişmelerden kaygı duyduğunu ve ülkedeki tüm tarafları tansiyonu şiddete çevirecek fiil ve retorikten kaçınması çağrısında bulunduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, ABD'nin Gürcistan'daki siyasi gelişmelerden kaygı duyduğunu ve ülkedeki tüm tarafları tansiyonu şiddete çevirecek fiil ve retorikten kaçınması çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın istifası üzerine açıklama yapan Price, "ABD, Gürcistan'daki son siyasi gelişmelerden derin kaygı duymaktadır. Tüm taraflara sükünet, tansiyonu tırmandıracak ya da şiddete çevirecek fiil ve retorikten kaçınması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürcistan hükümetini Avro-Atlantik emellerine uygun şekilde davranması ve demokrasi prensiplerine uyması çağrısında bulunan Price, "ABD demokratik, güvenli ve müreffeh bir Gürcistan'ı destekliyor. Kurumların hesap verebilirliğini ve hukukun üstünlüğünü teşvik etmek üzere stratejik ortağımız Gürcistan ile çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Gürcistan'da ne oluyor

Gürcistan'da 20 Haziran 2019'da 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov'un parlamento başkanının koltuğuna oturması binlerce kişi tarafından protesto edilmişti.

Protestocuları kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan, sonrasında kefalet şartıyla serbest bırakılan Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia hakkında kefaleti ödemeyince yeniden gözaltı kararı alınmıştı.

Gürcistan Başsavcılığının talebi üzerine, dün yapılan olağanüstü parlamento oturumunda çoğunluğa sahip iktidardaki Gürcü Hayali partisi, Melia'nın vekilliğinin düşmesi yönünde oy kullanmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi de Melia hakkında gözaltı kararı almış ancak Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı polise teslim olmamıştı.

Melia, kendisini desteklemek üzere partisinin merkez ofisine gelen çeşitli muhalefet partileri liderleri ile düzenlediği ortak basın toplantısında, mahkeme kararını kabul etmediğini ve polise teslim olmayacağını ifade etmişti.

Tiflis Şehir Mahkemesinin dün Melia'ya yönelik aldığı tutuklama kararına diğer muhalefet partileri de tepki göstermişti.

Melia'nın tutuklanması kararını eleştiren Gakharia, başkent Tiflis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Melia'ya yönelik tutuklama kararı konusunda ekibiyle yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Gakharia'nın istifa etmesinin ardından Melia'nın tutuklanmasına yönelik kararın geçici olarak ertelendiğini duyurmuştu.

Gürcistan anayasasına göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin bir hafta içinde yeni başbakan adayı ve yeni kabine listesini Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'ye sunması gerekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Parlamento, Gürcistan, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Gürcistan'da Nika Melia'nın tutuklanması kararı üzerine yaşanan gelişmelerden kaygı duyduğunu açıkladı - Son Dakika


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