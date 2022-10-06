ABD, Gürcistan ile Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor

ABD Dışişleri Bakanlığının silahlanma kontrolünden sorumlu Bakan Yardımcısı Bonnie Jenkins, Gürcistan ile Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediklerini belirterek, bugün herkesin Ukrayna'nın yanında yer alması gerektiğini söyledi.

Jenkins, Orta Asya ve Kafkasya Biyolojik Güvenlik Derneğinin organizasyonunda Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen "Biyolojik Güvenlik" konulu uluslararası konferansın açılışına katıldı.

Jenkins, konferans sırasında düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan ziyaretinin amacı, Gürcistan-ABD ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

ABD olarak Gürcistan ile Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiklerini kaydeden Jenkins, "ABD, uluslararası arenada kabul edilmiş sınırların içerisinde Gürcistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediği ve tanıdığı gibi, Ukrayna'ya her zaman uluslararası kabul görülmüş sınırları içinde saygı gösterecek ve destekleyecektir." dedi.

Jenkins, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Bugün hepimiz, özgürlük ve egemenlik için savaşan Ukrayna halkını desteklemek için birlikte durmalıyız." ifadelerini kullandı.

Tiflis temaslarına ilişkin Jenkins, 7 Ekim'e kadar Gürcistan'da bulunacağını, ülkenin üst düzey yetkilileri ile bir araya geleceğini ve her görüşmede ABD'nin Gürcistan'a verdiği desteği ileteceğini söyledi.