ABD, haber alınamayan Çinli tenisçinin iyi olduğuna dair kanıt istedi - Son Dakika

ABD Pekin yönetimine, Çin'in eski Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyesi Cang Goali tarafından cinsel tacize uğradığını öne sürdüğü sosyal medya paylaşımının ardından kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Pıng Şuai'nin iyi olduğuna dair kanıt sunması çağrısı yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tenisçi Pıng hakkında yorumunun ne olduğunun sorulması üzerine Psaki, "Eski ÇKP üyesi ve üst düzey yetkilisini cinsel tacizle suçladıktan sonra Pıng'ın kaybolmasından dolayı derin endişe duyuyoruz. Çin'i Pıng'ın nerede olduğuna ve güvende olduğuna ilişkin tasdik edilebilir kanıtlar sunmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Cinsel tacize uğrayan kadınların sesini yükseltmesini dünyanın her yerinde desteklediklerinin altını çizen Psaki, "Her zaman ifade özgürlüğünün yanındayız. ÇKP'nin eleştirilere karşı sıfır toleransı olduğunu ve sesini çıkaranları susturduğunu biliyoruz. Bu eylemleri kınıyoruz." ifadesini kullandı.

35 yaşındaki kadın tenisçi, 2 Kasım'da Çin'in sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yaptığı paylaşımda, 2013-2018 döneminde Çin'de başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Cang tarafından cinsel ilişkiye zorlandığı iddiasında bulunmuştu.

Çin devlet kanalı CGTN, dün, paylaşımının ardından kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Pıng'ın kaleminden olduğu iddiasıyla mektup yayımlamıştı.

Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Steve Simon'a yollanan mektupta, "Cinsel tacize uğradığım yönünde çıkan iddialar doğru değil. Kayıp veya güvenliğin olmadığı bir yerde değilim. Evimde dinleniyorum ve her şey yolunda. Beni önemsediğiniz için teşekkürler." ifadelerine yer verilmişti.

Çinli tenisçinin güvende olmadığına ilişkin şüpheler arttı

Mektuba rağmen Pıng'ın tacize uğradığını iddia ettiği 2 Kasım'dan beri kimseyle görüşmemesi veya sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaması, uluslararası tenis camiasında Çinli tenisçinin güvende olmadığına ilişkin şüpheleri artırmıştı.

WTA, iddiaların şeffaf şekilde soruşturulmasını talep ederken Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ise kınama mesajı yayınlamıştı.