ABD haber kanalı, Uygur Türklerinin tutulduğu Çin'in toplama kamplarına girdi

Amerikan NBC haber kanalı, Çin'in 'Eğitim kampı' dediği Uygur Türklerini tuttuğu ve büyük eleştirilere neden olan kamplara girdi. Eylül ayı başında Çin'deki toplama kamplarından ikisinde çekim yapma izni alan Amerikan NBC haber kanalı muhabiri, Çinli bir rehber gözetiminde kendisine verilen turdan ve gösterilenlerden tatmin olmadığını söylüyor.



Kendisine meslek edinme ve eğitim sınıfları gösterilen muhabir herkesin bir mizansen içerisinde hareket ettiğini ve adeta kendisinin kampa gelmesinin beklendiğini belirtiyor.