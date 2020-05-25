ABD: Hafta sonunda plajlara akan Amerikalılar sosyal mesafe tanımadı - Son Dakika
BBC

ABD: Hafta sonunda plajlara akan Amerikalılar sosyal mesafe tanımadı

ABD'de iç savaşta ölenlerin anıldığı ulusal tatile denk gelen üç güne uzatılmış hafta sonunda plajlara akan Amerikalılar, halen bir çok eyalette uygulanan sosyal mesafe kurallarını büyük ölçüde ihlal etti.

ABD: Hafta sonunda plajlara akan Amerikalılar sosyal mesafe tanımadı, System.String[]

ABD'de iç savaşta ölenlerin anıldığı ulusal tatile denk gelen üç güne uzatılmış hafta sonunda plajlara akan Amerikalılar, halen bir çok eyalette uygulanan sosyal mesafe kurallarını büyük ölçüde ihlal etti.

Florida'da polis Cumartesi günü Daytona Plajı'nda yüzlerce kişinin katıldığı izinsiz bir partiyi dağıtırken, Missouri'de Ozarks gölünün çevresindeki barlar tıklım tıklım doluydu.

ABD'de koronavirüsle mücadele için oluşturulan özel çalışma grubunun başkanı doktor Deborah Birx, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada görüntülerin kendisini çok kaygılandırdığını söyledi.

"Sosyal mesafenin kesinlikle çok hayati önem taşıdığı konusunu sürekli vurgulamak istiyoruz. Eğer dışardaysanız ya da sosyal mesafe kurallarını uygulayamıyorsanız, maske takmalısınız" diye ekledi.

Missouri'deki St Louis'in belediye başkanı Lyda Krewson "İnsanların sadece uzun hafta sonu tatilinde eğlenmek uğruna böylesi tehlikeli davranışlarda bulunması sorumsuzluktur ve tehlikelidir" diye konuştu ve şimdi bölgede vakalar ile ölümlerin artacağı kaygılarının iyice arttığını söyledi.

Florida'daki Tampa bölgesinde o kadar büyük kalabalık toplanmıştı ki yetkililer yer kalmadığı gerekçesiyle park yerlerini kapattı.

California'da da hafta sonunda plajlarda büyük kalabalıklar görüntülendi. Buna karşılık eyalet yetkilileri plajlara ve parklara gidenlerin çoğunun yüzlerini kapattığını ve mesafelerini koruduğunu söylediler.

ABD'de iç savaşta ölenlerin anıldığı ulusal tatil Anma Günü Pazartesi'yi de kapsıyor ve yazın başlangıcı sayılıyor.





ABD'de koronavirüs ölümleri 100 bine yaklaşıyor

ABD 330 milyon ile çok sayıda ülkenin toplamından daha büyük bir nüfusa sahip ama ülke bazında koronavirüs vakalarının sayısı bakımından şu an açık ara ile listenin başında.

Son rakamlara göre 1 milyon 600 bin koronavirüs vakası kayda geçti ve hastalıktan ölenlerin sayısı da 100 bine yaklaştı.

50 eyaletin tümünde iki aydır sürdürülen sokağa çıkma önlemleri kısmen kaldırılmış bulunuyor ama eyaletler arasında salgının yayılma hızı ve önlemlerin hafifletilme ölçüsü bakımından çok büyük farklılıklar da var.

Salgından en çok etkilenen New York, New Jersey ve Washington eyaletlerinde vaka sayısı hızla gerilerken bir çok eyalette de koronavirüsün yayılmasında bir tepe noktasına ulaşıldığı görülüyor.

ABD'ye seyahat konusunda son sınırlama Brezilya'ya

Amerikan yönetimi koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında Brezilya'da 14 günü aşkın zaman geçirdikten sonra ABD'ye seyahat edecek yabancı uyrukluların ülkeye girişini yasakladı.

Brezilya şu anda ABD'den sonra ülke bazında en çok vaka görülen ülke ve hastalık hala hızla yayılıyor. Şu ana kadar 360 bin vaka açıklandı ve resmi rakamlara göre salgın 22 bin kişinin ölümüne yol açtı.

Bir Beyaz Saray sözcüsü seyahat kısıtlamasının, ABD'ye yeni vakaların girişini engellemek amacıyla konduğunu söyledi.

28 Mayıs günü yürürlüğe gireceği açıklanan seyahat yasağı iki ülke arasındaki ticareti engellemeyecek.

Buna karşılık Amerikan vatandaşları veya eşleri, ebeveynleri, yasal vasileri, çocukları ve sürekli oturum hakkı sahipleri Brezilya'dan ABD'ye seyahat yasağından muaf olacaklar.

Çin, İran, Avrupa Schengen bölgesi, Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti vatandaşlarının ABD'ye girişi daha önce yasaklanmıştı ve bu yasak halen geçerli.

Kanada ve ABD yakında yaptıkları karşılıklı anlaşma ile ortak sınırlarını hayati olmayan seyahatler dışındaki geçişlere kapatmışlardı.





Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Florida, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 04:17 

Son Dakika Dünya ABD: Hafta sonunda plajlara akan Amerikalılar sosyal mesafe tanımadı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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