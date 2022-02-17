Üye Girişi
ABD halkının yüzde 73'ü Kovid-19'un Omicron varyantına karşı bağışıklık kazandı - Son Dakika

ABD halkının yüzde 73'ü Kovid-19'un Omicron varyantına karşı bağışıklık kazandı

17.02.2022 19:29
ABD halkının yüzde 73'ü Kovid-19'un Omicron varyantına karşı bağışıklık kazandı

NEW ABD'de son yapılan araştırma, ülke halkının Kovid-19'un Omicron varyantına karşı yaklaşık yüzde 73 oranında bağışıklık kazandığını ortaya koydu.

NEW ABD'de son yapılan araştırma, ülke halkının Kovid-19'un Omicron varyantına karşı yaklaşık yüzde 73 oranında bağışıklık kazandığını ortaya koydu.

Washington Üniversitesinde Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü profesörü Ali Mokdad, aşılama çalışmaları sonunda ABD halkının neredeyse yüzde 73'ünün Omicron varyantına karşı bağışıklık sisteminin güçlendiğini, gelecekte tekrar ortaya çıkması muhtemel virüsün toplumda dramatik bozulmalara yol açamayacağını belirtti.

Toplumun artık söz konusu virüsle nasıl başa çıkacağını bildiğini ifade eden Mokdad, "Yaz aylarında bir artış olsa bile vakalar artacak ancak hastaneye yatışlar ve ölümler artmayacak." dedi.

Bununla birlikte Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Halk Sağlığı Okulundaki bilim adamları, ABD'deki her 4 kişiden yaklaşık 3'ünün dalgalanmanın sonunda Omicron enfeksiyonuna maruz kalacağı tahminini paylaştı.

Gelecekte tekrar ortaya çıkacağı kesin olan koronavirüsün tehlikeli bir mikrop olmaya devam ettiğini vurgulayan bilim ekibi, mevcut varyantın hala günde 130 binden fazla Amerikalıya bulaştığı ve 2 binden fazla insanı öldürdüğüne dikkati çekti.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Araştırma, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD halkının yüzde 73'ü Kovid-19'un Omicron varyantına karşı bağışıklık kazandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:27 Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe, Slavia Prag'ı karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti!
19:23 Karadeniz'de kritik alarm! Ukrayna-Rusya gerginliğinde İspanya'ya ait savaş uçakları havalandı
19:08 Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun ardından açıklama yaptı: Hastaneye yatışlarda yüzde 28 azalma görüldü
18:43 Ünlü futbolcunun hareketleri tepki çekti! Kulübün kadın çalışanını canlı yayında resmen taciz etti
18:14 HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Dokunulmazlığın kaldırılması kararı Meclis'ten çıkacak
18:11 Muslera ne zaman formasına kavuşacak! İşte tecrübeli kalecinin sahalara döneceği tarih
17:44 Yeni sportif direktörü tanıtan Galatasaray'ın kullandığı kelimeler olay oldu!
17:35 Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor
17:33 Son Dakika: ABD Büyükelçi Yardımcısı Rusya'dan kovuldu! Karşı bir adım ABD'den de bekleniyor
17:29 Erdoğan'ın fatura çağrısına Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 19:36:33. #1.11#
SON DAKİKA: ABD halkının yüzde 73'ü Kovid-19'un Omicron varyantına karşı bağışıklık kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement