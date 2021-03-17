ABD ham petrol stokları 1.0 milyon varil azaldı

ABD ham petrol stokları, analistlerin öngörülerinin çok üzerinde yükseldikten sonra yeniden azalmaya başladı. Buna göre, ülke genelinde ham petrol stokları 12 Mart'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1.0 milyon varil geriledi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, benzin stokları 926,000 varil geriledi. ABD'de damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 904,000 varil yükseldi.

Ham petrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.S&P Global Platts'ın düzenlediği anketinin sonuçlarına göre, EIA verilerinin ortalama olarak ham petrol stoklarını 400.000 varil arttığını göstermesi bekleniyor. Ankete göre ayrıca, benzin stoklarının 1.4 milyon varil ve damıtılmış ürün stoklarının da 900,000 varil düşmesinin açıklanacağını beklediklerini gösteriyor.

Verinin açıklanmasının ardından Mayıs teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.28 düşüşle 67.76 dolara, Nisan teslimi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.18 düşüşle 64.76 dolara geriledi.