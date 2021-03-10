ABD ham petrol stokları 12.8 milyon varil arttı

ABD ham petrol stokları, petrol piyasalarında analistlerin öngörülerinin çok üzerinde yükseldi. Buna göre, ülke genelinde ham petrol stokları 5 Mart'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 12 milyon 800,000 bin varil yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Oklahoma'daki Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 0.3 milyon varil yükseldi.

API verilerine göre, benzin stokları da, aynı haftada 8 milyon 500,000 varil geriledi. ABD'de damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 4 milyon 800,000 varil ile, beklentilerden çok fazla azaldı. Ham petrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

Verinin açıklanmasının ardından Mayıs teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.34 düşüşle 67.21 dolara, Nisan teslimi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.67 düşüşle 63.71 dolara geriledi.