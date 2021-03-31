ABD ham petrol stokları 3.91 milyon varil yükseldi

ABD genelinde ham petrol stokları 26 Mart'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 3 milyon 910 bin varil yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, benzin stokları 6 milyon 21,000 varil gerilerken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 2 milyon 595,000 varil yükseldi.