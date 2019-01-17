ABD ham petrol stoklarında düşüş
1 saat önce
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,7 milyon varil azaldı.
ABD
'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,7 milyon varil azaldı. Ülkenin ham petrol üretimi günlük ortalama 200 bin varil artışla yaklaşık 11,9 milyon varil oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:40
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