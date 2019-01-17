Son Dakika Haberleri: ABD ham petrol stoklarında düşüş

ABD ham petrol stoklarında düşüş

1 saat önce

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,7 milyon varil azaldı.

ABD ham petrol stoklarında düşüş, System.String[]
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,7 milyon varil azaldı. Ülkenin ham petrol üretimi günlük ortalama 200 bin varil artışla yaklaşık 11,9 milyon varil oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:40 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırıyla İlgili Konuştu: Trump'ın Kararını Etkilemek İçin Yapılmış Olabilir Bağımlı Anne, Uyuşturucu Alabilmek İçin 16 Yaşındaki Kızını 13 Yıl Boyunca Cinsel İlişkiye Zorladı

Dışişleri Bakanlığı, ABD Askerlerine Yapılan Bombalı Saldırıyı Kınadı 10 Hayat Kadınıyla Alem Yapan ABD'li Komutan Görevden Uzaklaştırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 12:28:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD ham petrol stoklarında düşüş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]