ABD hampetrol stokları 2.7 milyon varil yükseldi

ABD hampetrol stokları, 18 Aralık'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 2 milyon 700,000 bin varil yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 341,000 varil yükseldi.

API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 224,000 varil düşerken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 1 milyon 30,000 varil yükseldi.Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

Stoklardaki hızlı artışların etkisiyle, Şubat teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.83 düşüşle 49.87 dolar ile 50 doların altına, aynı ay teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.30 düşüşle 46.79 dolar ile 47 doların altına geriledi.