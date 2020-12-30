ABD hampetrol stokları 4.7 milyon varil düştü

ABD hampetrol stokları, 25 Aralık'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4 milyon 700,000 bin varil geriledi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 131,000 varil yükseldi.