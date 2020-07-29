ABD hampetrol stokları 6.83 milyon varil azaldı

Patrol talebindeki gelişmelere ilişkin temel göstergelerden sayılan ABD petrol stokları, 24 Temmuz'da biten haftada, bir önceki haftaya göre 6 milyon 829 bin varil azaldı.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, buna karşılık ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing ve Oklahoma'da petrol stokları aynı dönemde 1.14 milyon varil yükseldi,