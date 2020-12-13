ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısının kullanılmasını tavsiye etti - Son Dakika

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısının kullanılmasını tavsiye etti

13.12.2020 00:31
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısının kullanılmasını tavsiye etti, System.String[]

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımı konusunda tavsiyede bulundu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımı konusunda tavsiyede bulundu.

CDC Tavsiye Kurulu yaptığı toplantıda, 16 yaş üzerindeki hastalarda Pfizer ve BioNTech'in aşısının kullanılması için tavsiye kararı aldı.

CDC Direktörü Robert Redfield'in de birkaç saat içinde Kurulun tavsiyesine uyarak aşının kullanımını onaylaması bekleniyor.

FDA, cuma gecesi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Uğur Şahin, Pfizer, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısının kullanılmasını tavsiye etti - Son Dakika


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