ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri: Ülkede Kovid-19'un Delta varyantının baskın tür olması bekleniyor - Son Dakika

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) direktörü Rochelle Walensky, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının ABD'de en baskın tür olmasının beklendiğini söyledi.

ABC'ye bu sabah verdiği mülakatta Walensky, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve İngiltere'de en yaygın virüs haline gelen, Kovid-19'un Delta varyantının aşırı bulaşıcılığı özelliğinden dolayı endişe verici olduğunu belirtti.

Walensky, iyi haberin ise Kovid-19 aşılarının bu varyanta karşı etkili olduğunu kaydederek, "ABD'de baskın tür olması beklenen Delta varyantına karşı aşı olanlar korunabilecek." diye konuştu.

Kovid-19 aşısının, 30 yaş altındakilerde kalp iltihaplanmasına neden olduğu yönünde yaklaşık 300 vaka ile ilgili raporların da gelecek hafta bir danışma komitesi tarafından inceleneceği bilgisini paylaşan Walensky, "200 milyondan fazla doz aşı yapıldı ve gerçekten bu olaylar oldukça nadir." değerlendirmesinde bulundu.

Medyaya 10 Haziran'da yansıyan haberlerde, Pfizer/BioNTech ile Moderna ilaç firmalarının ürettiği Kovid-19 aşılarının, özellikle ikinci dozdan sonra 30 yaş altında kalp iltihaplanmasına neden olduğu iddia edilmişti.

Söz konusu tarihe kadar 16 ila 24 yaş arası grupta 283 kalp iltihaplanması vakasının görüldüğü rapor edilirken, bunların yaklaşık yüzde 80'nin erkeklerde ve aşı vurulduktan sonraki ilk haftada ortaya çıktığı belirtilmişti.

Pfizer ve Moderna'dan yapılan açıklamalarda ise raporların incelendiği ancak aşılama oranlarına kıyasla söz konusu vakaların sayısının çok küçük olduğuna dikkat çekilmiş, Kovid-19 aşısı ile kalp iltihaplanması arasında henüz bir bağ tespit edilemediği bildirilmişti