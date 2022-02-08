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ABD Hava Kuvvetleri, 2017'deki kilise saldırısı nedeniyle 230 milyon dolardan fazla tazminat ödeyecek - Son Dakika

ABD Hava Kuvvetleri, 2017'deki kilise saldırısı nedeniyle 230 milyon dolardan fazla tazminat ödeyecek

08.02.2022 10:46
ABD Hava Kuvvetleri, 2017'deki kilise saldırısı nedeniyle 230 milyon dolardan fazla tazminat ödeyecek

ABD federal mahkemesi, 2017 yılında Texas eyaletinde 26 kişinin öldüğü silahlı kilise saldırısından sorumlu tutulan ABD Hava Kuvvetlerinin 230 milyondan fazla tazminat ödemesine karar verdi.

ABD federal mahkemesi, 2017 yılında Texas eyaletinde 26 kişinin öldüğü silahlı kilise saldırısından sorumlu tutulan ABD Hava Kuvvetlerinin 230 milyondan fazla tazminat ödemesine karar verdi.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı San Antonio kentinde yer alan Sutherland Springs kasabasındaki Vaftiz Kilisesine 5 Kasım 2017'de gerçekleştirilen silahlı saldırının yargı süreci devam ediyor. San Antonio'da görülen davada federal bölge mahkemesi hakimi, saldırıda 26 kişiyi öldüren eksi Hava Kuvvetleri personeli Devin Patrick Kelley'in silah satın alabilmesini engelleyebilecek sabıka kaydını veri tabanına işlemediği gerekçesiyle ABD Hava Kuvvetleri'nin saldırıda ölenlerin ailelerine ve sağ kalanlara 230 milyon dolardan fazla tazminat ödemesine hükmetti. Davacıların hukuk ekibine liderlik eden avukat Jamal Alsaffar, hakimin kararını memnuniyetle karşıladı.

Yaklaşık 80 davacı arasında saldırıda öldürülenlerin akrabaları, hayatta kalan 21 kişi ve aileleri yer alıyor.

Saldırıdan yüzde 60 Hava Kuvvetleri sorumlu tutulmuştu

Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan duruşmada, Kelley'nin 5 yıl çalıştığı ABD Hava Kuvvetlerinden 2014'teki aile içi şiddet nedeniyle ihraç edilmesinin ardından silah satın alabilmesini engelleyebilecek söz konusu olayın veri tabanına işlenmemesi "başarısızlık" olarak nitelendirilmiş, saldırıdan Kelley'nin yüzde 40, Hava Kuvvetlerinin ise yüzde 60 sorumlu olduğu ifade edilmişti.

Pentagon kurallarına göre askeri personelin saldırı gibi suçlardaki mahkumiyetlerine ilişkin bilgilerin, Ulusal Suç Bilgi Merkezi (NCIC) veri tabanına dahil edilmek üzere Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Ceza Adaleti Soruşturma Hizmetleri'ne (CJIS) sunulması gerekiyor.

Ne olmuştu?

Devin Patrick Kelley, Sutherland Springs kasabasındaki Vaftiz Kilisesine silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, olayda 26 kişi hayatını kaybetmiş, 8'i çocuk olmak üzere 20 kişi de yaralanmıştı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri, ihmal olduğu gerekçesiyle hükümete dava açmıştı. Temmuz ayında yapılan duruşmada, ailelere borçlu olunan zararları değerlendirmek üzere ileri bir tarihe ertelenmişti. - TEXAS

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Teksas, Kasım, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD Hava Kuvvetleri, 2017'deki kilise saldırısı nedeniyle 230 milyon dolardan fazla tazminat ödeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Hava Kuvvetleri, 2017'deki kilise saldırısı nedeniyle 230 milyon dolardan fazla tazminat ödeyecek - Son Dakika
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