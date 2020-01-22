ABD hava kuvvetleri askeri intihar etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa ABD hava kuvvetleri askeri intihar etti - Son Dakika

ABD hava kuvvetleri askeri intihar etti

6 saat önce

ABD Hava Kuvvetlerinde görevli bir yüzbaşı intihar etti.

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ABD Hava Kuvvetlerinde görevli bir yüzbaşı intihar etti. Yüzbaşı Kevin Larson'ın cesedi Kaliforniya'da ormanlık bir alanda bulundu.


ABD Hava Kuvvetlerinde görevli bir yüzbaşı, Almanya'da intihar eden iki ABD askeri gibi kendisini öldürdü. 34 yaşındaki ABD Hava Kuvvetleri yüzbaşısı Kevin Larson'ın cesedi, askeri mahkemeye katılmadığı için hakkında tutuklama emri çıkarılmasından kısa bir süre sonra Kaliforniya'da ormanlık bir alanda bulundu. Cesedin bulunduğu Mendocino ilçesi Şerif Ofisi'nden (MCSO) yapılan açıklamada, yüzbaşı Kevin Larson'ın cesedinin Kaliforniya'da bulunan Redwood Vadisi'nde bulunduğu bildirildi. MCSO'dan yapılan basın açıklamasında Nevada'daki Creech Hava Kuvvetleri Üssü'nde pilot olan Larson'un, Las Vegas'taki Nellis Hava Kuvvetleri Üssü'nde askeri mahkemeye katılmadığı bilgisinin kendilerine ulaştığını doğruladı. Yetkililer, hava kuvvetleri yüzbaşısının aracıyla üsten ayrıldığını, daha sonra otoyol devriyesi tarafından durdurulmaya çalışıldığını ancak kaçmayı başardığını belirtti.


Öte yandan 9 Ocak'ta 20 yaşındaki 2 ABD askeri Almanya'nın Binsfeld kentinde bulunan Spangdahlem Hava Üssü'nde koğuşta intihar etmiş olarak bulundu. Hava Kuvvetlerinden yapılan basın açıklamasında ölen askerlerin Havacı 1. Sınıf Er Xavier Leaphart ve Havacı 1. Sınıf Er Aziess Whitehurst olarak tanımlanmıştı. Larson'un ölümünün ardından ABD Hava Kuvvetleri, 15 gün içinde 3 personelinin intiharı üzerine iç soruşturma başlattı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:37 Kaynak: İHA
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