Son Dakika Haberleri: ABD Hava Kuvvetleri İnsansız Savaş Uçağı Geliştirdi

ABD Hava Kuvvetleri İnsansız Savaş Uçağı Geliştirdi

32 dakika önce

ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı, 2,5 yıldır üzerinde çalışılan prototip insansız savaş uçağının test edildiğini duyurdu.

ABD Hava Kuvvetleri İnsansız Savaş Uçağı Geliştirdi, System.String[]
ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı, 2,5 yıldır üzerinde çalışılan prototip insansız savaş uçağının test edildiğini duyurdu.


ABD Hava Kuvvetlerinden yazılı açıklama yapılarak, çalışması gizli yürütülen XQ-58A Valkyrie adlı insansız savaş uçağının fotoğraf ve test görüntüleri paylaşıldı.

Açıklamada, "Uzun menzilli, yüksek ses altı hıza sahip insansız hava aracı XQ-58A Valkyrie, ilk uçuşunu 5 Mart'ta Arizona Yuma Test Sahası'nda tamamladı. Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuarı XQ-58A'yı Kratos İnsansız Hava Araçları Sistemleri şirketi ile geliştirdi." ifadesi kullanıldı.

Kalkış ve iniş için piste ihtiyaç duymayan uçağın ilk uçuşunda 76 dakika havada kalabildiği bildirildi.

Projenin yaklaşık 2,5 yıl önce başlatıldığı aktarılan açıklamada, uçağın aerodinamik performansı, iniş ve kalkış sistemleri için 5 testten daha geçeceği belirtildi.

QX-58A'nın ABD'ye daha düşük maliyetli keşif, taarruz ve elektronik harp imkanları sağlayacağının altı çizilerek, uçağın aynı zamanda insanlı ve insansız hava araçları ile ortak operasyonlara katılacağı kaydedildi.

Uçakların 3 bin kilometre menzile sahip olduğu ve küçük çaplı bombaların yanı sıra elektronik harp ve keşif unsurları ile donatıldığı belirtiliyor.

Boeing, geçen hafta "Sadık Kanat Arkadaşı" ismi ile yeni insansız savaş uçağı konseptini dünyaya duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:13 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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