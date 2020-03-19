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ABD Hava Kuvvetleri, İtalya'dan 500 bin Covid-19 test kiti sevkiyatı yaptı
6 saat önce
Covid-19 hastalığıyla ilgili yeterince test üretemeyen ABD'nin İtalya'dan yarım milyon test kiti sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Ülkedeki ihtiyacı karşılamak adına ABD Hava Kuvvetleri, İtalya'dan Covid-19'u test etmek için kullanılan 'eküvyon çubuğu' getirdi
Covid-19 hastalığıyla ilgili yeterince test üretemeyen ABD'nin İtalya'dan yarım milyon test kiti sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Amerikan savunma sektörüyle ilgili bir haber sitesi olan Defense One'ın haberine göre ABD Hava Kuvvetleri, İtalya'dan Covid-19'u test etmek için kullanılan eküvyon çubuğu (ucunda steril pamuk bulunan numune alma aparatı) getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:43
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