ABD'den kıtalararası balistik füze denemesi

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı (AFGSC) tarafından yapılan açıklamada, Minuteman III kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirildiği duyuruldu.

ABD, kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdi. ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı (AFGSC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Minuteman III kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu test, ABD'nin nükleer caydırıcılığının güvenli, emniyetli, güvenilir, 21'inci yüzyılın tehditlerini caydırmak ve müttefiklerimize güven vermek için etkili olduğunu göstermeyi amaçlayan rutin ve periyodik faaliyetlerin bir parçasıdır. Bu tür testler daha önce 300'den fazla kez yapıldı ve bu test mevcut küresel gelişmelerin sonucu değildir" denildi.

Californiya eyaletinde yer alan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılan silahsız balistik füze, 6 bin 760 kilometre yol kat ederek Marshall Adaları'ndaki Kwajalein Mercan Adası'ndaki hedefi vurdu. Minuteman III, ABD ordusunun stratejik cephaneliğinin anahtarı olarak görülüyor. Füze, 9 bin 660 kilometreden fazla menzile sahip ve saatte yaklaşık 24 bin kilometre hızla ilerliyor.

576. Uçuş Testi Filosu Komutanı Albay Chris Cruise yaptığı açıklamada, "Hiç şüpheniz olmasın, nükleer gücümüz ülkemizin ve dünyadaki müttefiklerimizin ulusal güvenliğinin temel taşıdır. Bu planlı test, ulusumuzun ICBM (Kıtalararası Balistik Füze) filosunun silah sisteminin hazır ve güvenilirliğini gösteriyor" dedi.

Görev Gücü komutanı Tümgeneral Armand Wong ise yaptığı açıklamada, "Testlerimiz çok önceden planlandı ve dünyadaki gelişmelere tepki değil. Her fırlatma için titiz bir planlama süreci, fırlatmadan altı ay ila bir yıl önce başlar" ifadelerini kullandı.

Söz konusu testler daha önce Rusya ve Çin nedeniyle ertelenmişti

ABD, bu ayın başlarında Tayvan yakınlarındaki tatbikatları nedeniyle ile Çin ile artan gerilimi önlemek ve geçtiğimiz nisan ayında ise Ukrayna'da devam eden savaş sırasında Rusya ile olan nükleer gerilimi düşürmek amacıyla söz konusu testleri iki kez ertelemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz şubat ayında yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer kuvvetlerinin yüksek alarma geçirmiş, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin nükleer savaşa yol açabileceğine dair korkular artmıştı. Ancak ABD, şimdiye kadar Washington'un nükleer alarm seviyelerini değiştirmek için hiçbir neden görmediğini açıkladı. - WASHINGTON