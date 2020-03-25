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ABD Hava Kuvvetleri'nden skandal "koronavirüs" paylaşımı
6 saat önce
ABD Hava Özel Kuvvetler Komutanlığı, Twitter hesabından CV22 Osprey tipi helikopterin fotoğrafını paylaşarak, "İçinde CV geçen ancak Kovid-19 olmayan başka bir şey daha var: CV22." ifadesini kullandı.
ABD Hava Özel Kuvvetler Komutanlığı, Twitter hesabından CV22 Osprey tipi helikopterin fotoğrafını paylaşarak, "İçinde CV geçen ancak Kovid-19 olmayan başka bir şey daha var: CV22." ifadesini kullandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının 50 bini, ölenlerin sayısının da 800'ü geçtiği ABD'de, Hava Kuvvetlerine bağlı Hava Özel Kuvvetler Komutanlığından skandal bir paylaşım yapıldı.
Komutanlığın Twitter hesabından CV22 Osprey tipi helikopterin fotoğrafının altında, "İçinde CV geçen ancak Covid-19 olmayan başka bir şey daha var: CV22." ifadesi paylaşıldı.
Skandal ifadeye tepki yağarken komutanlık paylaşımı kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:38 Kaynak: AA
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