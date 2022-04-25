ABD Hava Kuvvetleri tarihinde ilk kez bir general taciz davasında suçlu bulundu - Son Dakika

ABD'nin Ohio eyaletinde bir mahkeme, taciz suçlaması ile yargılanan Hava Kuvvetlerine bağlı bir tümgenerali suçlu buldu.

Ohio'da, Wright Patterson Hava Üssünde görevli Tümgeneral William Cooley, 2018'de yengesine cinsel tacizde bulunmak suçlaması ile hakim karşısına çıktı.

Bir aile buluşmasından sonra yengesine cinsel tacizde bulunduğu tespit edilen ve hakkındaki iddialardan suçlu bulunan Cooley, mahkeme tarafından 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tümgeneral Cooley, aynı zamanda ordudan yüz kızartıcı fiilden dolayı ihraç edilecek ve tüm askeri özlük haklarını kaybetmiş olacak.

ABD ordusunda cinsel taciz oldukça yaygınken, daha önce de bu suçlamalarla mahkemeye çıkarılan üst düzey subay ve generaller olmuştu.

Ancak ABD Hava Kuvvetlerinin tarihinde ilk kez bir general mahkemeye çıkarılıp hakkındaki iddialardan suçlu bulunup hüküm giydi.

Suçlamanın taciz gibi yüz kızartıcı fiil olması da davayı ABD ordusu açısından tarihi hale getirdi.