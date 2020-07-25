ABD Hava Kuvvetleri üssünde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

ABD Hava Kuvvetleri Hurlburt Field üssünde çıkan kargaşa silahlı çatışmaya dönüştü.

ABD Hava Kuvvetleri Hurlburt Field üssünde çıkan kargaşa silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada, bir kişi öldü ve bir kişi ise yaralandı. ABD'nin Florida eyaletinde bulunan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Hurlburt Field üssünde çıkan kargadaşada silahın ateş alması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Hulburt Field Üssü tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen olayın 'silahlı iç kargaşa' sonucu meydana geldiği aktarıldı. Yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, olayın ardından kapatılan üs için yaklaşık bir saat sonra 'tehlike geçti' işareti verildi. Silahlı çatışmaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.



Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 11:53

Kaynak: DHA

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