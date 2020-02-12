ABD Hava Kuvvetlerinde dini özgürlükler düzenlemesi: Başörtüsü ve sakal resmen serbest oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Hava Kuvvetlerinde dini özgürlükler düzenlemesi: Başörtüsü ve sakal resmen serbest oldu - Son Dakika Dünya

ABD Hava Kuvvetlerinde dini özgürlükler düzenlemesi: Başörtüsü ve sakal resmen serbest oldu

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri'nde dini inançlar gereği türban örtme ya da sakal bırakma resmen serbest oldu. Kılık kıyafet ve personel görünümünü düzenleyen yönetmelikte yapılan değişiklikle "sade ve gösterişsiz" olmak şartı ile dini kıyafetlerin giyilmesine izin verildi.

ABD Hava Kuvvetlerinde dini özgürlükler düzenlemesi: Başörtüsü ve sakal resmen serbest oldu, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri'nde dini inançlar gereği türban örtme ya da sakal bırakma resmen serbest oldu.


Hava Kuvvetleri, kılık kıyafet ve personel görünümünü düzenleyen yönetmelikte yapılan değişiklikle "sade ve gösterişsiz" olmak şartı ile dini kıyafetlerin giyilmesine izin verdi. Sih inancına sahip olan Hava Kuvvetleri personelinin saçlarını uzatması ve örtmesine de müsaade edildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:30 
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