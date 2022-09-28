NASA, Ian Kasırgası nedeniyle uzay aracını ve roketi hangarlara çekti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Florida eyaletini vurması beklenen Ian Kasırgası nedeniyle Kennedy Uzay Üssü'ndeki uzay aracını ve fırlatma rampasındaki roketi hangarlara çekti.

NASA, Florida'nın Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Üssü'nün, Ian Kasırgası'ndan etkilenme olasılığı nedeniyle önlemler aldı.

Uzay Üssü'ndeki uzay aracı ile fırlatma rampasındaki 98 metrelik roket hangarlara çekildi.

Uzay aracı ve roketin 6,4 kilometrelik yolculuğu için ekipler gece boyunca çalıştı.

Bu arada test uçuşu programının, kasırga nedeniyle kasım ortasından önce yapılamayacağı öngörülüyor.

NASA'dan 24 Eylül'de yapılan açıklamaya göre, Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek Ay'a dönüş projesi (Artemis I görevi) kapsamında 27 Eylül'de planlanan uçuş denemesi Florida'ya yaklaşan Ian Kasırgası nedeniyle 3. kez iptal edilmişti. NASA, 26 Eylül'de Artemis için kullanılan uzay aracını ve fırlatma rampasındaki roketi kasırga nedeniyle hangarlara çekeceğini duyurmuştu.

Söz konusu uçuş, daha önce de iki kez yakıt deposundaki sızıntı nedeniyle iptal edilmişti.

NASA'nın Derin Uzay Keşif Sistemleri'nin ilk entegre uçuş testini gerçekleştirecek "Artemis I" uçuşunun başarılı olması durumunda, NASA astronotları 2024'te Ay'ın etrafında uçabilir hale gelecek ve 2025'te Ay'a iniş yapabilecek.