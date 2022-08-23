James Webb Uzay Teleskobu'nun Jüpiter görüntüleri yayınlandı - Son Dakika
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James Webb Uzay Teleskobu'nun Jüpiter görüntüleri yayınlandı

23.08.2022 14:16
James Webb Uzay Teleskobu'nun Jüpiter görüntüleri yayınlandı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 25 Aralık 2021'de uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'in daha önce benzeri görülmemiş görüntülerini ortaya çıkardı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 25 Aralık 2021'de uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'in daha önce benzeri görülmemiş görüntülerini ortaya çıkardı.

BBC'nin haberine göre, James Webb'in temmuzda elde ettiği görüntülerde, Jüpiter'i çevreleyen auroralar, dev fırtınalar, uydular ve halkalar ayrıntılı görünüyor.

Elde edilen kızılötesi görüntüler, kızılötesi ışıklar insan gözüyle görülemediği için yapay olarak renklendirildi.

Projede önemli bir rol oynayan Imke de Pater, "Jüpiter'i daha önce hiç böyle görmemiştik. Gerçekten inanılmaz. Görüntülerin bu kadar iyi olmasını biz de beklemiyorduk." dedi.

NASA, Jüpiter'in görüntülerinin, teleskopla elde edilen birçok fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulduğunu bildirdi.

NASA, 25 Aralık 2021'de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlatmıştı.

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi görülüyor.

YORUMLAR
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Jüpiter'i hiç böyle görmediniz! 'Dürüst olmak gerekirse, gerçekten bu kadar iyi olmasını beklemiyorduk' Jüpiter'i hiç böyle görmediniz! 'Dürüst olmak gerekirse, gerçekten bu kadar iyi olmasını beklemiyorduk' NASA uzayda gerçek bir ses yakaladı! Siz de dinleyin NASA uzayda gerçek bir ses yakaladı! Siz de dinleyin Jüpiter'in şimdiye kadar çekilmiş en etkileyici görüntüleri! Jüpiter'in şimdiye kadar çekilmiş en etkileyici görüntüleri!
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel James Webb Uzay Teleskobu'nun Jüpiter görüntüleri yayınlandı - Son Dakika

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